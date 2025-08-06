Китай вводит ограничения на скидки для электромобилей

Власти Китая ответили на ценовые войны автопроизводителей жёсткими мерами. Электромобильная отрасль должна прекратить снижение цен и ограничить производство на фоне опасений, что постоянная дефляция поставит под угрозу всю экономику Китая. Председатель Си Цзиньпин неоднократно поднимал этот вопрос в своих выступлениях.

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В последние месяцы китайские чиновники неоднократно говорили о необходимости борьбы с «инволюцией» в секторах, страдающих от избыточных мощностей, таких как производство электромобилей. В очередной очень резкой речи в минувшем июле глава КНР раскритиковал провинциальные правительства за безрассудное чрезмерное инвестирование в искусственный интеллект, вычислительные мощности и новые энергетические транспортные средства — отрасли, которые Пекин обозначил как стратегически приоритетные, но которые также подвержены риску перегрева.

Ряд крупнейших китайских автомобильных компании, включая BYD, в прошлом месяце были вызваны «на ковёр» к регуляторам, где получили предупреждения о переизбытке производственных мощностей. Компании в различных отраслях часто снижают цены до уровня себестоимости или ниже неё, стремясь к доминированию на рынке. Производители электрокаров и тут не исключение.

Компания BYD неоднократно снижала цену на свою бюджетную модель Seagull, в последний раз предлагая её за 55 800 юаней (около 621 тысячи рублей), что почти на 20% ниже официальной розничной цены. Great Wall Motors, один из конкурентов BYD, в июне выпустил новую версию своей модели Ora 3 примерно на 20% дешевле розничной цены на предыдущую версию.

В январе генеральный директор XPeng Motors Хэ Сяопэн заявил, что «в 2025 году на рынке определённо будет более жёсткая конкуренция», и некоторые автокомпании не переживут ценовую войну.

Власти страны решили не ограничиваться предупреждениями коих было уже предостаточно. В прошлом месяце был представлен новый проект поправки к закону о ценообразовании — первый с 1998 года, направленный на борьбу с ценовыми войнами. Поправка усилит правила, регулирующие полномочия правительства по установлению ценовых ограничений, выявлению «несправедливого ценового поведения» и сдерживанию конкуренции в «инволюционном стиле», включая использование доминирования на рынке для влияния на цены и оптовые продажи. Однако некоторые аналитики уверены, что этих мер будет недостаточно.