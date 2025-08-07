Дизайнер BMW прошел вербовку: его переманили в штат Xiaomi

Компания Xiaomi продолжает укреплять свою команду, привлекая опытных специалистов из европейской автомобильной индустрии. С 1 августа 2025 года к команде R&D-центра Xiaomi в Мюнхене присоединился Кай Лангер, ранее возглавлявший направление дизайна электрических моделей BMW i.

На своей странице в LinkedIn (сервис заблокирован в России) Лангер подтвердил переход и отметил, что считает Xiaomi "одной из самых прогрессивных и быстрорастущих технологических компаний мира". Он также поблагодарил бывших коллег из BMW за годы сотрудничества и выразил готовность делиться опытом в новой команде.

Кай Лангер проработал в концерне BMW более 20 лет, из них значительную часть - в качестве руководителя дизайна подразделения BMW i. Под его руководством были созданы такие знаковые модели, как BMW i3 и BMW i8 - один из первых гибридных спорткаров премиум-сегмента.

В европейском исследовательском центре Xiaomi Лангер будет работать совместно с другими бывшими сотрудниками BMW. Среди них - Рудольф Диттрих, экс-менеджер с 15-летним стажем в BMW, который с 2024 года возглавляет мюнхенский офис компании. Также в подразделении задействованы Дусан Сарач, занимающий одну из руководящих должностей, и Яннис Хелвиг, отвечающий за высокопроизводительные проекты. Ранее он занимал аналогичный пост в BMW.

Привлечение специалистов из ведущих немецких автопроизводителей свидетельствует о серьёзных амбициях Xiaomi в области автомобилестроения. Компания делает ставку на инженерные и дизайнерские решения европейской школы при разработке электрических автомобилей, ориентированных как на внутренний рынок Китая, так и на международные направления. Глобальный запуск линейки электрокаров Xiaomi запланирован на 2027 год.