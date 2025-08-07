Xiaomi поставила клиентов перед выбором — предоплата или отмена заказа

В китайском онлайн-пространстве разрастается недовольство среди будущих владельцев электромобилей Xiaomi. Покупатели, уже оформившие заказ, но ещё не получившие свои машины, столкнулись с неожиданным требованием производителя — внести полную стоимость автомобиля в течение 30 дней.

Компания Xiaomi предупредила клиентов: если оплата не поступит в этот срок, заказ будет аннулирован, а внесённый ранее депозит в размере 5 тысяч юаней (около 57 тысяч рублей) удержан. Юридически производитель имеет на это право, так как действует в рамках договора купли-продажи. В одном из его пунктов чётко прописано: Xiaomi оставляет за собой право потребовать оплату в любой момент, в зависимости от «условий производства автомобиля или ситуации с продажами», а невыполнение требования о полной оплате в отведённые 30 дней автоматически считается нарушением условий контракта со стороны покупателя.

Китайские пользователи возмущены, и их можно понять. Они не хотят платить всю сумму за машину, которую ещё не видели «в металле» и не смогли проверить лично. Особенно остро это воспринимается на фоне первоначальных публичных обещаний Xiaomi. Компания заверяла, что покупатели смогут осмотреть свой автомобиль перед тем, как вносить финальный платеж. Несмотря на это, производитель начал направлять клиентам уведомления с требованием стопроцентной оплаты за несколько недель, а в некоторых случаях даже месяцев до официально обозначенной даты доставки.

Некоторые клиенты уже ощутили на себе «карательные» меры — производство их машин было остановлено, либо заказы вовсе отменены. Появились также сообщения о трудностях с возвратом того самого депозита в 5 тысяч юаней. Представители Xiaomi предпочитают не комментировать складывающуюся ситуацию, оставляя покупателей в состоянии неопределённости и разочарования.