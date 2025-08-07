«Зеленые» предложили расширить меры по развитию электротранспорта

Российская экологическая партия «Зеленые» предложила расширить меры по развитию электротранспорта в России, в том числе сделать бесплатной или льготной зарядку в первые три года эксплуатации электромобиля. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что партия направила соответствующее обращение в минтранс и минпромторг РФ.

По мнению «Зеленых», при системных и последовательных действиях возможно достичь экологического эффекта от развития электротранспорта. Для этого необходимо реализовать комплекс мер, который предполагает бесплатную или льготную зарядку в первые три года использования транспортным средством.

Также партия предлагает увеличить количество зарядных станций в жилых районах, деловых кварталах и на ключевых транспортных узлах, а в дальнейшем постепенно оснастить ими все парковки в крупных городах страны.

В феврале операторы зарядных станций для электромобилей (ЭЗС) попросили Минпромторг и Минэкономики вернуть льготы на бесплатный проезд по платным трассам для владельцев всех таких машин, а не только для автомобилей российского производства.

Ранее сообщалось, что автозаправки в России обяжут заряжать электромобили.