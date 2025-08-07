В очереди на Крымском мосту скопилось больше трех тысяч машин

Больше трех тысяч машин скопилось в очереди на ручной досмотр на Крымском мосту. Об этом сообщает Telegram-канал «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация».

По данным на 10:00, всего с обеих сторон стоят 3,4 тысячи автомобилей: 2,4 тысячи со стороны Тамани и тысяча со стороны Керчи. Время ожидания составляет от трех до пяти часов.

В ночь на 7 августа Крымский мост перекрывали дважды. Первый раз в 02:08 и второй — в 08:22. В 09:37 движение автотранспорта было восстановлено.