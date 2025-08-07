Пьяный мужчина угнал "скорую" для поездки на свидание в Нижегородской области

Житель Нижегородской области угнал автомобиль скорой помощи в Первомайске, чтобы приехать на нем на свидание, сообщили в ГУ МВД России.

"60-летний судимый местный житель, заметив, что водитель спецтранспорта отвлёкся и оставил ключи в замке зажигания, воспользовался ситуацией и угнал автомобиль, решив поразить даму сердца эффектным появлением на свидании", - заявили в ведомстве.

Полицейские задержали ранее лишенного прав угонщика. "Скорую" вернули медикам. Угонщик находился в состоянии алкогольного опьянения. Теперь ему может грозить до 5 лет лишения свободы.