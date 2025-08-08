Депутат объяснил, как АвтоВАЗу поднять прибыль и развиваться

В Госдуме считают, что для обеспечения развития опережающими темпами, а также получения хороше прибыли, Волжский автозавод должен нарастить объём выпуска автомобилей.

«Думаю, что АвтоВАЗ свободно способен выпускать 600-700 тысяч машин. И тогда, при таком объёме, при таких продажах и сервисе, который создан, АвтоВАЗ будет иметь хорошую прибыль, будет развиваться опережающими темпами», — подчеркнул политик.

Он также отметил, что сегодня тольяттинский автогигант «находится на подъёме», а по итогам 2024 года с конвейеров предприятия мошло 525,6 тысячи легковушек. Таким образом, в прошлом году автозавод перевыполнил собственный план.