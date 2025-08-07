Проблемы с электромобилем возникают после перепаковки

Проблемы с электромобилем в процессе зарядки сегодня могут возникнуть только в том случае, если в самом транспортном средстве вносились изменения и произошла перепаковка батареи. Об этом рассказал генеральный директор Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) Андрей Гурленов. Он отметил, что во всех изученных компанией случаях причиной стали несанкционированные изменения в электромобиле и рискованные перепаковки для восстановления батареи.

«Вероятность пожара в автомобилях с двигателями внутреннего сгорания в 20 раз выше, чем у электромобилей. Такие данные приводит Ассоциация производителей и операторов электрозарядных станций. Еще не было прецедентов, когда нормальный исправный электромобиль просто взял и загорелся, тем более в процессе заряда, когда особенно пристально отслеживается значение температуры контактов на каждом соединении. Проблемы чаще всего возникали, если до этого люди вносили какие-либо изменения в электромобиль — «перепаки», либо батарея была негерметична из-за аварии ДТП и долгое время в нее попадала влага. Российские зарядные станции сегодня — это сложное технологическое оборудование с множеством точек мониторинга безопасности. При любом отклонении станция отключит питание, если сам автомобиль не сделает это раньше», — сказал Андрей Гурленов.

Он отметил, что Sitronics Electro, как и многие другие производители, оснащает станции системами контроля утечек тока, датчиками перегрева, решением по динамической балансировке мощности. Это позволяет также исключить возгорание/оплавление подводящих кабелей.

Sitronics Electro — один из крупнейших операторов России, в сети которого уже более 900 зарядных станций в 55 регионах России. Количество пользователей приложения уже превысило 54,5 тыс. человек.