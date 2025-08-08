Эксперт назвал справедливой новую обязанность «Мосгортранса» при ДТП

Верховный суд России постановил, что суды не должны принимать внутренние документы «Мосгортранса» при расчёте компенсации из-за упущенной прибыли. А перевозчик обязан доказать, что водитель действительно нанёс крупный ущерб, когда стал виновником аварии на трамвайных путях. По мнению редактора журнала «За рулём» Кирилла Милешкина, это отличный пример того, что справедливости можно добиться.

© Quto.ru

«Действительно, у “Мосгортранса” сложилась очень удобная для него практика выкатывать огромные суммы за якобы недополученный ущерб. От перевозчика вообще не требовали каких-либо доказательств, принимая на веру его собственный расчёт. Игнорируя при этом, что истец — заинтересованная сторона», — отметил Милешкин.

По его мнению, решение ВС РФ — это отличный прецедент, который в будущем станет ориентиром при разборе всех аналогичных дел. Помимо этого, это пример для водителей, что иногда справедливости можно добиться.