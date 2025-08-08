УАЗ прошел модернизацию: новый лазер увеличит качество и количество авто

На Ульяновском автозаводе запущен роботизированный комплекс лазерной резки для производства моделей УАЗ "Пикап" и "Профи" с двойной кабиной. В перспективе при запросе со стороны рынка это позволит увеличить объемы выпуска данных моделей на 30%.

На новом высокоточном оборудовании производятся сложные 3D-детали кузова и грузового отсека.

"Кислородная технология резки и применение высокотехнологичного оборудования с "умным" ПО гарантируют высокое качество деталей и существенно улучшат потребительские свойства УАЗов", - рассказали в пресс-службе компании.

