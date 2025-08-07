Заброшенный автосалон с Alfa Romeo сняли на видео в Бельгии

В Бельгии найден заброшенный дилерский центр Alfa Romeo, который с момента семейной трагедии десятилетиями оставался нетронутым. На пыльном шоуруме до сих пор стоит 156 GTA, а в боксе - культовые модели марки, чьи моторы некогда разрывали тишину европейских трасс.

© Российская Газета

О необычном месте рассказал блогер The Bearded Explorer. Он опубликовал видеопрогулку по зданию, где давно выцвела вывеска, пророс бурьян, а внутри все покрыл плотный слой пыли. Даже аквариум, некогда украшавший салон, теперь пуст и сух.

По словам автора видео, историю салона рассказал местный житель. Раньше этим бизнесом управлял муж женщины, живущей по соседству. Но после его гибели в автокатастрофе недалеко от здания салон закрыли. Сын иногда навещает место, убирается и проверяет технику. Но с тех пор офис никто не трогал, а здание так и не выставили на продажу.

Несмотря на заброшенность, среди автомобилей на территории попадаются настоящие жемчужины: седан 166 с легендарным V6 Busso, гоночная версия Alfa 33, редкие экземпляры 145, 147, 155, GT, 159 Sportwagon, Alfetta и даже классическая Giulia. В центре зала - 156 GTA, все с тем же "Буссо" под капотом. В кадре также мелькают автомобили других брендов: Smart Forfour, Abarth Punto и пара MG TF.

Alfa Romeo 156 GTA в шоуруме принадлежит клиенту, который просто никогда за ней не вернулся.

Что удивительно - часть машин выглядит на удивление ухоженной: в салонах чисто, шины накачаны. Сервисная зона внутри дилерского центра тоже не производит впечатления полной разрухи - там все аккуратно разложено, как будто кто-то иногда сюда все же наведывается.

В каком состоянии техника - неизвестно. Возможно, какие-то машины все еще на ходу, другие требуют полной реставрации.