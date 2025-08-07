В ГД внесли законопроект об отмене штрафов за тонировку и тюнинг

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым внесли в палату парламента законопроект об отмене штрафов за тонировку и тюнинг автомобилей. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Законопроектом предлагается отменить административную ответственность за тонировку стекол автомобиля, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента. Подобная ответственность предусмотрена частью 3.1 статьи 12.5 КоАП, штраф составляет 500 рублей.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что тонировка стекол защищает пассажиров от вредного солнечного излучения и помогает сохранять более низкую температуру в салоне автомобиля. Кроме того, тонированные стекла могут служить дополнительной защитой от краж и угонов, а также уменьшить ослепление водителя ярким светом фар встречных автомобилей ночью или бликами от солнца днем, что может повысить безопасность на дороге.

В отзыве правительства, который есть в распоряжении ТАСС, сообщается, что кабмин не поддерживает этот законопроект. В документе указано, что проектируемые изменения в КоАП не приведут к достижению цели, заявленной в пояснительной записке, поскольку в случае признания утратившей силу части 3.1 статьи 12.5 КоАП соответствующее нарушение может быть квалифицировано по части 1 указанной статьи.