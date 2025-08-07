Corvette ZR1X выходит на рынок как самый доступный в мире гибридный гиперкар

Корпорация General Motors объявила цены на самый мощный и быстрый в истории Chevrolet Corvette ZR1X, он стоит от 207 395 долларов с учётом доставки. Одновременно анонсирован лимитированный кабриолет Corvette ZR1X Quail Silver Limited Edition с первой за последние 60 лет заводской матовой краской, он стоит 241 395 долларов.

© Колеса.ру

Премьера Corvette ZR1X состоялась в июне этого года, в том же месяце он вместе с младшими версиями Corvette ZR1 и Corvette Z06 отправился на легендарный немецкий автодром Нюрбургринг и проехал его Северную петлю за 6 мин 49,275 с, став самым быстрым американским автомобилем на этой трассе.

Напомним, что Corvette ZR1X оснащён гибридной силовой установкой параллельного типа. Установленный за салоном 5,5-литровый бензиновый битурбомотор V8 LT7 (1079 л.с., 1123 Нм) вращает задние колёса через 8-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, а за привод передних колёс отвечает электромотор (189 л.с. и 197 Нм). Максимальная совокупная мощность силовой установки — 1267 л.с. Тяговая батарея ёмкостью 1,9 кВт·ч размещена в центральном тоннеле, её зарядка от внешнего источника не предусмотрена. До 60 миль/ч (96,56 км/ч) Corvette ZR1X разгоняется менее чем за 2 c, четверть мили (402 м) проходит менее чем за 9 с.

На момент премьеры американские СМИ ожидали, что розничная цена Corvette ZR1X составит не менее 250 000 долларов, но GM опять смогла удивить экспертов и покупателей: в «базе» купе (на самом деле, тарга) Corvette ZR1X стоит от 207 395 долларов с учётом доставки, кабриолет — от 217 395 долларов. При этом пока не объявлены цены на дополнительные пакеты повышения производительности ZTK Performance и Carbon Fiber Aero, с ними стоимость Corvette ZR1X приблизится к «искомым» 250 000 долларов.

В любом случае Corvette ZR1X сильно дешевле всех имеющихся на рынке аналогов. Пресс-служба GM приводит для сравнения Ferrari F80 (3,7 млн долларов) и McLaren W1 (2,1 млн долларов), но это всё-таки машины более высокого технического и эстетического уровней. Говоря про эстетику, мы в данном случае имеем в виду качество изготовления, которое у Chevrolet Corvette традиционно нестабильное, в том числе в нынешнем восьмом поколении, но кривые швы в обивке и гремучий пластик, к счастью, на максимальную скорость не влияют. Максимальная скорость Corvette ZR1X, к слову, пока не объявлена, для ориентира скажем, что у заднеприводного Corvette ZR1 без гибридной надстройки она составляет 375 км/ч.

Премьера лимитированного кабриолета ZR1X Quail Silver Limited Edition приурочена к автомобильной неделе в Монтерее (США, штат Калифорния), которая проходит ежегодно в августе и за последние годы стала главным местом для дебюта автомобильных новинок лакшери-сегмента и различных суперкаров. Corvette ZR1X Quail Silver Limited Edition будет стоить 241 395 долларов без учёта доставки, он напичкан всеми доступными опциями и окрашен в серебристый матовый цвет Blade Silver Matte, вдохновлённый схожи по оттенку цветом Inca Silver, который предлагался на Corvette C1 в 1957-1959 годах. Салон спецверсии отделан в серебристо-серых тонах, ремни безопасности и тормозные суппорты окрашены в оранжевый цвет.

Добавим, что «турбовые» Corvette ZR1X и Corvette ZR1 сильно охладили интерес покупателей к атмосферным версиям суперкара восьмого поколения, в том числе к чисто бензиновому Corvette Z06 и гибридному Corvette E-Ray, сейчас американские дилеры предлагают эти машины с хорошими скидками. Всего в США в первой половине этого года реализовано 12 595 экземпляров Corvette C8, что на 29,7% меньше продаж в январе-июне 2024 года.