Названы причины успешных продаж Chery в июле

По данным агентства "Автостат", в июле в России было реализовано 13 502 автомобиля марки Chery, что составляет 5,1% от общего объема продаж. Это позволило бренду впервые в этом году занять лидирующую позицию среди иностранных марок на российском рынке, опередив Haval (13 117 автомобилей).

Генеральный директор ГК "Аларм-Моторс" Роман Слуцкий, считает, что такие высокие показатели обусловлены несколькими факторами. В частности, дистрибьютор регулярно анализировал результаты продаж и усиливал кредитные программы для популярных моделей Chery - Tiggo 4 и Tiggo 7L.

Слуцкий отметил, что пока нет уверенности в том, будет ли Chery стремиться к лидерству среди иностранных брендов по итогам года. Вероятно, это не является основной целью, учитывая постепенное вытеснение автомобилей этой марки новыми моделями бренда Tenet.

В пресс-службе ГК "АвтоСпецЦентр" подчеркнули, что Chery заняла лидирующую позицию среди иностранных брендов в июле по ряду причин. Среди них - доступные цены по сравнению с конкурентами, привлекательная программа субсидированного автокредита со ставкой 0,01% и широкая дилерская сеть.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что цены на новые и подержанные авто в РФ пошли вниз впервые за пять лет.