Россия и ОАЭ развивают сотрудничество в области развития наземного транспорта

Министр транспорта России Андрей Никитин сообщил, что Министерство транспорта Российской Федерации предпринимает усилия для расширения списка отечественных аэропортов, обслуживающих рейсы авиаперевозчиков из Объединенных Арабских Эмиратов.

Согласно прогнозам Минтранса РФ, в 2025 году ожидается достижение беспрецедентного объема авиационных пассажирских перевозок между Россией и ОАЭ.

Никитин сообщил, что Россия готова рассматривать возможности дальнейшего расширения географии полётов: это будет способствовать росту туризма, деловых контактов и развитию транспортно-логистических связей.