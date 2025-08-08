В Самарской области водителя наказали принудительными работами за пьяную езду

В апреле 2025 года в селе Екатериновка сотрудники ДПС остановили ВАЗ-2109 для проверки документов. За рулем был 51-летний местный житель.

© СОВА

Полицейские сразу заметили резкий запах алкоголя и несвязную речь. Мужчину отстранили от управления авто и предложили пройти медосвидетельствование на состояние опьянения. Но он отказался. Тогда задержанного отвезли в отделение, а принадлежащий его супруге транспорт - на штрафстоянку. Вскоре правоохранители выяснили, что в июне 2022 года автолюбитель привлекался к уголовной ответственности за пьяное вождение.

Против него возбудили уголовное дело. После завершения расследования Приволжский районный суд назначил ему 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и лишил прав на 2,5 года. Однако спустя время мужчина опять сел за рулем пьяным.

Во второй раз Приволжский районный суд приговорил его к 8 месяцам принудительных работ, а также запретил на 3 года 1 месяц работать водителем и заниматься похожей деятельностью. Решение вступило в законную силу. А недавно в Самарской области любитель пьяной езды получил год колонии.