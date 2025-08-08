МЧС сообщило о резком росте смертельных ДТП на дорогах Новосибирской области в июле
Сотрудники Главного управления МЧС России по Новосибирской области в течение прошлого месяца 225 раз привлекались для ликвидации последствий ДТП. Спасателям, прибывавшим на места аварий, удалось спасти жизни трем участникам дорожного движения, оказав им своевременную помощь.
Одним из самых трагичных стало происшествие, случившееся 16 июля в Краснозерском районе. В результате столкновения двух легковых автомобилей погибли семь человек, еще восемь были госпитализированы. Масштаб трагедии потребовал применения специального оборудования — для извлечения тела одного из погибших спасателям пришлось использовать бензорез.Среди основных причин, которые привели к росту аварийности, специалисты называют несоблюдение правил дорожного движения, сложные погодные условия и недостаточную видимость на дорогах в темное время суток. Кроме того, традиционное увеличение интенсивности движения в летний период также вносит свой вклад в печальную статистику. В связи со сложившейся ситуацией, спасательное ведомство призывает водителей к максимальной осторожности и ответственности. Специалисты настоятельно рекомендуют строго соблюдать скоростной режим, избегать рискованных маневров и обгонов, а также категорически исключить управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. При неблагоприятных погодных условиях или в условиях плохой видимости от дальних поездок рекомендуется воздержаться.