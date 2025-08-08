МЧС сообщило о резком росте смертельных ДТП на дорогах Новосибирской области

Сотрудники Главного управления МЧС России по Новосибирской области в течение прошлого месяца 225 раз привлекались для ликвидации последствий ДТП. Спасателям, прибывавшим на места аварий, удалось спасти жизни трем участникам дорожного движения, оказав им своевременную помощь.

© runews24.ru

Одним из самых трагичных стало происшествие, случившееся 16 июля в Краснозерском районе. В результате столкновения двух легковых автомобилей погибли семь человек, еще восемь были госпитализированы. Масштаб трагедии потребовал применения специального оборудования — для извлечения тела одного из погибших спасателям пришлось использовать бензорез.Среди основных причин, которые привели к росту аварийности, специалисты называют несоблюдение правил дорожного движения, сложные погодные условия и недостаточную видимость на дорогах в темное время суток. Кроме того, традиционное увеличение интенсивности движения в летний период также вносит свой вклад в печальную статистику. В связи со сложившейся ситуацией, спасательное ведомство призывает водителей к максимальной осторожности и ответственности. Специалисты настоятельно рекомендуют строго соблюдать скоростной режим, избегать рискованных маневров и обгонов, а также категорически исключить управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. При неблагоприятных погодных условиях или в условиях плохой видимости от дальних поездок рекомендуется воздержаться.