Собирающий китайские автомобили в России завод остановят

Завод Haval в Тульской области планово остановят для технических работ. Об этом со ссылкой на пресс-службу предприятия сообщает РИА Новости.

Как отмечают представители завода, собирающего китайские автомобили в России, площадка остановит производство с 11 по 24 августа.

На заводе в Тульской области собирают шесть моделей кроссоверов Haval. С 2019 года предприятие выпустило более 380 тысяч автомобилей. В июне представители компании заявили, что рядом с этим предприятием вскоре появится еще одно.

Ранее китайский бренд задумался о серийном выпуске гибридных автомобилей на заводе в Туле. Речь может идти о кроссовере Haval H-Dog. Комментируя эту новость, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков предположил, что это решение Haval вызвано стремлением занять лидирующие позиции на перспективном российском рынке.

В июле китайские автопроизводители изменили свою ценовую политику. Пойти по пути отмены большинства скидочных акций решило в том числе руководство Haval — вместо дополнительных дисконтов компания снизила цены на ряд своих моделей.