В России продают Lamborghini Urus с карбоновым кузовом

По словам продавца, столь высокая цена обусловлена эксклюзивными модификациями, выполненными московским тюнинг-ателье TopCar. В 2024 году ателье представило проект R'Evo Stealth Edition, разработанный специально для итальянского внедорожника. В результате этих изменений автомобиль существенно отличается от заводской версии Urus. Специалисты ателье полностью заменили оригинальные кузовные панели на карбоновые аналоги. Комплект доработок включает в себя более 130 отдельных элементов кузова.

Модернизированный Urus отличается не только более дерзким дизайном, но и увеличенной шириной – более чем на 80 миллиметров. Изменения коснулись и цветовой гаммы кузова: представленный на продажу экземпляр имеет уникальную окраску, способную менять оттенок от чёрного к красному.

Техническая начинка осталась без изменений: под капотом этого уникального автомобиля установлен 4,0-литровый двигатель V8, развивающий мощность в 666 лошадиных сил. В паре с ним работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Привод – полный.

Известно, что всего было произведено 13 экземпляров R'Evo Stealth Edition, и предлагаемый к продаже автомобиль является седьмым в этой серии.

