Казахстан стал «страной перебитых VIN-кодов»

За семь месяцев этого года правоохранительными органами зафиксировано 681 правонарушение по статье 386 УК РК, то есть подделка либо уничтожение идентификационных номеров на транспортных средствах. И эта статитистика вызывает откровенную тревогу экспертов.

© Quto.ru

Как сообщает Telegram-канал Data Hub со ссылкой на ссылающегося на статистику Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, этот показатель является рекордным.

Для сравнения, с января по июль 2024-го эксперты выявили лишь 341 факт подделки, так что рост оказался почти двукратным. В каждом третьем случае расследования прекращются из-за невозможности установить личность подозреваемых.

Как отмечают аналитики, со статистикой 2025-го можно сравнить только итоги первых семи месяцев 2023-го. Но тогда власти страны проводили масштабную кампанию по легализации нерастаможенных автомобилей.

Кстати, если раньше автомобиль без идентификационного номера было невозможно зарегистрировать или перепродать, но теперь правила изменились.