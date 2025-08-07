Спецверсия Range Rover Sport SV стала легче на 76 килограммов

Компания Land Rover сделала свой самый мощный внедорожник, Range Rover Sport SV, более эксклюзивным и лёгким. Так появилась специальная модификация Carbon Edition. Главная особенность этой версии — активное использование углепластика, что позволило значительно снизить массу автомобиля — на 76 килограммов по сравнению со стандартным Range Rover Sport SV.

Эта лёгкость достигается благодаря внешнему карбоновому обвесу, дополнительным вставкам из этого материала и углепластиковым элементам на капоте. Даже окантовка патрубков выхлопной системы выполнена из карбона. В салоне Carbon Edition также доминирует углепластик. Им украшены спинки спортивных передних кресел и передняя панель, подчёркивая технологичность и спортивный характер модели.

Внешний вид дополняется стандартными коваными 23-дюймовыми колёсами. Но опционально предусмотрена их замена на полноценные углепластиковые диски, работающие в паре с карбон-керамическими тормозами. Также покупатели смогут выбрать один из четырёх новых оттенков окраски кузова, специально добавленных в палитру для версии Carbon.

Силовая установка спецверсии не отличается от Range Rover Sport SV. Автомобиль оснащён мощным 4,4-литровым двигателем V8, развивающим 635 лошадиных сил и 800 ньютон-метров крутящего момента. Однако снижение массы на 76 килограммов потенциально может сделать эту версию чуть динамичнее стандартной SV, которая и так впечатляет — разгон до 96 километров в час занимает всего 3,6 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 290 километров в час.

Минимальная цена Range Rover Sport SV Carbon Edition начинается от 165 045 британских фунтов стерлингов (около 17,56 миллиона рублей). Это на 25 тысяч фунтов стерлингов дороже базовой версии Range Rover Sport SV.