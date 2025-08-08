Chery стала экспортным рекордсменом Китая

Концерн вошёл в историю как первый китайский автопроизводитель, сумевший экспортировать более 5 миллионов автомобилей. К концу июля 2025 года общее число владельцев машин Chery по всему миру достигло 17,18 миллиона человек, причём 5,17 миллиона из них живут за пределами Китая.

Только в июле 2025 года компания продала 224 439 автомобилей, что на 14,7% больше, чем в июле 2024-го. Продажи автомобилей на новых источниках энергии (электромобили и гибриды) показали особенно сильный рост – 65 357 единиц, что на 44,1% выше прошлогоднего показателя за тот же месяц. Экспорт в июле тоже значительно вырос: за рубеж отгрузили 119 090 машин, что на 31,9% больше, чем год назад.

За первые семь месяцев 2025 года общие продажи Chery Group составили 1 484 563 автомобиля, что на 14,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспорт за этот срок достиг 669 360 единиц, что ещё раз подтверждает лидерство компании среди китайских автопроизводителей по объёму поставок за границу.

Внутри группы лидирует бренд Chery. С января по июль 2025 года продано 881 135 его автомобилей. Марка Jetour реализовала 348 813 машин, Exeed — 69 490, а молодой бренд iCar — 51 076.

Однако конкуренция нарастает. BYD демонстрирует впечатляющий рост экспорта — за первое полугодие 2025 года он увеличился на 118,2% и составил 443 098 автомобилей. В топ-10 китайских экспортеров также входят SAIC Motor, Geely, Changan и Great Wall Motors, хотя некоторые из них показали снижение объемов.

Среди стран, импортирующих китайские автомобили, лидирует Мексика, куда за первое полугодие поставлено 234 500 машин (рост на 30,7%). На втором месте ОАЭ с 214 300 автомобилями (рост на 58,5%). Россия, несмотря на падение импорта на 59,2%, заняла третье место — 171 тысяча машин. В десятку крупнейших импортёров также вошли Бразилия, Бельгия, Великобритания, Саудовская Аравия, Австралия, Филиппины и Казахстан, где, кстати, зафиксирован самый большой рост — на 105%.

Аналитики связывают успех Chery с широкой моделью линейкой, адаптацией продуктов под разные рынки и активным развитием экологичных технологий. Развитие местного производства и сервисных сетей в ключевых странах также укрепляет доверие к бренду.