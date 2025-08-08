В Приморье резко сократилось число таксистов-нелегалов

В Приморье отмечается резкое снижение числа таксистов, которые занимаются извозом незаконно. Прежде всего, речь идет о мигрантах, не имеющих необходимых для этого документов, сообщает сайт правительства региона.

Так, за текущий год в крае доля легальных водителей такси увеличилась с 14 процентов в ноябре 2024 года до 63 процентов в июне этого года. Власти уверены, что это результат прежде всего наведения порядка в миграционной сфере.

Среди важных мер, направленных на легализацию рынка такси, - регистрация водителей в качестве индивидуальных предпринимателей. С начала 2025 года по июнь этого же года в Приморском крае в статусе "самозанятых" дополнительно зарегистрировались более 360 водителей такси. Это одно из ключевых условий для работы таксистов в рамках закона.

Значительную роль в улучшении ситуации на рынке такси в Приморском крае играют правоохранительные органы. Они проводят рейды, направленные на выявление нарушений правил дорожного движения и миграционного законодательства.