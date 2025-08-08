Замедлят и «опустят»: что ждет нерадивых самокатчиков

Сервисы внедряют систему наказаний, сообщает ИА DEITA.RU.

Сервисы шеринга самокатов внедряют систему наказаний за нарушения. Граждан ждет блок, замедление скорости или понидение рейтинга в приложении.

Так, за езду на одном электросамокате вдвоем и передачу управления детям пользователя навсегда заблокируют в сервисе аренды. За неправильную парковку средства клиенту понизят рейтинг и снизят скорость езды.

Пока что меры вводят только в Москве, остальные регионы - на очереди. Как уточняет «Парламентская газета», в рейтинге пользователя учитывается число поездок, наличие штрафов, предупреждений и аварий, а также стиль вождения, качество парковки, подтверждение возраста и другие факторы.

Сейчас для пользователей с высшим рейтингом уже доступна максимально допустимая по Правилам дорожного движения скорость в 25 километров в час, для людей с систематическими нарушениями она снижена до 16-20; В Госдуме уже поддержали вводимые меры.

Снижение скорости для неблагонадежных СИМоводов - абсолютно правильная мера, сказал «Парламентской газете» первый зампред Комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.