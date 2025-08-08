В России продали первый кроссовер "Москвич 8"

В компании "Рольф" рассказали "Российской газете", что в РФ продали первый кроссовер "Москвич 8".

© Москвич

"Первый автомобиль продан 07.08.2025 в дилерском центре в Химках. Клиент приобрел машину с помощью трейд-ин, сдав свой автомобиль Hyundai Creta 2020 года выпуска. Отметим, что реализована модель в премиальной комплектации. Автомобиль отправился в многодетную семью, где муж работает поваром, а жена - учителем. Уверены, что новая машина долго прослужит своим владельцам", - отметила пресс-служба "Рольфа" в разговоре с корреспондентом "РГ".

Официально продажи новинки стартовали 22 июля.

Во всех комплектациях кроссовер имеет переднеприводную компоновку и оснащен турбированным мотором 1,5 литра мощностью 174 л.с. в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией.

Модель доступна в трех уровнях оснащения - "Бизнес", "Техно" и "Премиум" - по цене от 2 980 000 до 3 370 000 рублей.

Эксперты полагают, что "Москвичу 8" будет сложно на российском рынке.