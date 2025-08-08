В Чите за несколько часов задержали девять мотоциклистов без прав

В течение нескольких часов сотрудники Госавтоинспекции на улицах Читы задержали девять мотоциклистов, управлявших транспортом без водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба краевого УМВД России.

В рамках масштабной проверки инспекторы контролировали водителей мопедов, скутеров, мотоциклов и электросамокатов.

С начала лета в городе зарегистрированы 33 дорожные аварии с участием двухколёсного транспорта и средств индивидуальной мобильности, в которых пострадали семь человек.

В ходе однодневного рейда были проверены 35 единиц мототехники, по итогам чего составлено 32 административных протокола. У девятерых водителей не было прав, а шесть транспортных средств отправлены на специализированную стоянку.

