Прототип LaFerrari продадут более чем за 1 миллион долларов США

Для многих автолюбителей LaFerrari считается вершиной так называемой «Святой Троицы» гиперкаров. И с учётом того, что некоторые экземпляры продаются по цене свыше 4 миллионов долларов, эта репутация сопровождается весьма внушённым ценником.

© Carakoom

Но что, если вас привлекает история и инженерия LaFerrari, но нет необходимости владеть полностью готовым автомобилем?

Одним из интересных вариантов может стать один из оригинальных прототипов, использовавшихся на этапе разработки модели, например, этот ранний тестовый мул под названием F150 Muletto M4.

Изначально он был построен на базе Ferrari 458 Italia, но получил серьёзно модифицированное алюминиевое шасси, адаптированное под 6,3-литровый V12, который в итоге устанавливался на серийный LaFerrari.

Мотор выдавал 789 л.с., что стало огромным скачком по сравнению с 562-сильным V8 у 458 Italia.

Поскольку это был тестовый мул, большая часть оригинальных кузовных панелей 458 была заменена на грубые навесные элементы, включая иной передок и капот. Сзади сохранились лишь фонари и воздуховоды от 458.

Интерьер в основном остался стандартным для 458 Italia, за исключением дополнительного аккумулятора в ногах пассажира.

Продажей прототипа занимается аукционный дом RM Sotheby’s, который оценивает его стоимость в диапазоне от 900 000 до 1,2 миллиона долларов. Это немалые деньги, особенно для автомобиля, который никогда нельзя будет зарегистрировать для движения по дорогам.

Тем не менее, по сравнению со стоимостью готового LaFerrari, это редкая возможность получить прямой фрагмент истории создания культового суперкара.

За последние годы было продано несколько прототипов LaFerrari, и именно этот автомобиль три года назад ушёл с аукциона Mecum за 715 000 долларов, что сейчас кажется почти выгодной сделкой — особенно если он сменит владельца за сумму более 1,2 миллиона долларов.