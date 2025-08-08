В Ульяновской области бороться с нарушителями ПДД будут с помощью муляжей камер
Власти Ульяновской области усилят меры по обеспечению безопасности дорожного движения.
Для того чтобы водители не нарушали ПДД и были внимательны на аварийно-опасных участках, на дорогах расставят муляжи камер.
Вместе с ними на участках дорог, где чаще всего происходят ДТП, появятся настоящие камеры.
Соответствующее решение приняла профильная комиссия по безопасности.
Как сообщает портал «Главные новости Ульяновска», на данный момент в регионе уже установлены 20 муляжей камер, а также 29 макетов патрульных автомобилей ДПС.
Напомним, за хамство в адрес представителя закона за рулем машины – будь то непристойный жест или брань – водителя могут оштрафовать или даже арестовать.
Также Минздрав сообщил, что сообщения о распространении в Ульяновской области холеры не соответствуют действительности.