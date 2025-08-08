Российские таксисты столкнулись с «невыполнимыми» требованиями

Водители в России вынуждены использовать поддельные документы, рискуя штрафами в размере до 30 тысяч рублей, из-за того, что постоянные технические и медицинские осмотры «невыполнимы», сообщает Cherry Taxi.

Юрист Андрей Подшивалов ранее провел исследование и выяснил, что менеджеры таксопарков продают готовые «пачки фальшивых путевых» листов по 1,5 тысячи рублей в неделю.

Telegram-канал подчеркивает, что отсутствие контроля способствует росту преступности: нелегальные таксисты, используя мессенджеры и социальные сети, не проходят проверок, не платят налоги и увеличивают риски для пассажиров, включая аварии и мошенничество. Легальным таксистам приходится бороться за выживание, конкурируя с «бомбилами», которые предлагают более дешевые поездки. Расследование показывает, что в 147 городах нет медицинских пунктов, а в других населенных пунктах их всего 1—5, что делает соблюдение закона практически нереалистичным, говорится в материале.

Как сообщается, водители такси стремятся работать легально, но закон вынуждает их уходить в серую зону. Эксперты считают, что требования из советских времен тормозят развитие перевозок.