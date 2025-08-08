Новая развязка трассы М-11 открыта на границе Тверской и Новгородской областей

Новая транспортная развязка открыта на 385-м километре скоростной трассы М-11 "Нева" на границе Тверской и Новгородской областей. Она улучшит дорожную инфраструктуру нескольких регионов, а также повысит доступность туристического кластера Валдая.

Развязка построена в Валдайском сельском поселении Тверской области на пересечении путепровода скоростной трассы М-11 "Нева" с региональной автомобильной дорогой Устюжна - Валдай.

Торжественный старт движению 8 августа дали зампред правительства России Марат Хуснуллин, министр транспорта РФ Андрей Никитин, председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко, врио губернатора Новгородской области Александр Дронов и глава Тверской области Игорь Руденя (по видеосвязи).

Марат Хуснуллин отметил, что трасса М-11 не только соединяет Москву и Санкт-Петербург - она является важнейшим элементом международных транспортных коридоров Север-Юг, Запад-Восток и Европа-Китай.

- С вводом развязки улучшается опорная сеть российских дорог. Можно провести аналогию с большой рекой, в которую вливаются ручейки. Развязка обеспечит удобный и безопасный выезд на трассу для жителей городов Боровичи и Валдай, а также десятков сельских населенных пунктов. Улучшение транспортной доступности окажет позитивное влияние на жизнь граждан и развитие бизнеса, - подчеркнул Марат Хуснуллин.

Как рассказал глава "Автодора" Вячеслав Петушенко, эта развязка стала первой с тех пор, как прошлым летом был открыт последний участок трассы М-11 - северный обход Твери.

- Мы продолжаем развивать построенную трассу. Развязка открывает новые возможности для жителей близлежащих территорий, связывая их даже с Вологодской областью. Строители научились работать очень быстро. Развязка была запроектирована и построена менее чем за год.

Проектную и рабочую документацию развязки в 2024 году разработали специалисты института "Стройпроект" (входит в "Нацпроектстрой"). Параллельно с проектированием и инженерными изысканиями началось строительство. Стройкой занималась еще одна структура "Нацпроектстроя" - компания "Трансстроймеханизация". За несколько месяцев дорожники создали развязку в двух уровнях. В пиковые дни на объекте работало свыше 250 человек и 80 единиц техники.

Общая протяженность дороги и съездов составила 4,5 километра. Проектом предусмотрено кольцевое пересечение и размещение пункта взимания платы. Для разделения встречных потоков обустроена разделительная полоса. При строительстве в общей сложности уложено 18 тысяч тонн асфальтобетона, смонтировано 9,4 километра металлического барьерного ограждения, нанесено 14,4 километра горизонтальной разметки, установлено 143 опоры наружного освещения.

С открытием новой развязки улучшится транспортное сообщение для десятков тысяч жителей Тверской, Новгородской и Вологодской областей. Легче станет и туристам: ежегодно Валдай посещают порядка 200 тысяч человек, теперь это количество увеличится.

Справка "РГ"

Строительство трассы М-11 "Нева" в качестве дублера дороги М-10 "Россия", соединяющей Москву и Ленинград, было запланировано еще в 1970-х: одна магистраль уже тогда не справлялась с потоком транспорта, росла аварийность. Однако реализацию проекта начали только в конце 2000-х. Первый участок М-11 был открыт в 2014 году, последний - обход Твери - в июле 2024 года. М-11 позволяет за плату доехать из Москвы до Санкт-Петербурга или обратно всего за 6-7 часов. На ней оборудованы от четырех до десяти полос движения и 37 многоуровневых развязок.