Продажи внедорожника BAIC BJ60 стартуют в четвертом квартале

В четвертом квартале 2025 года на российском рынке стартуют продажи внедорожников BAIC BJ60. Об этом сообщил представитель компании-производителя порталу "Китайские автомобили".

Впрочем, по информации портала, несколько автомобилей уже поступили к российским дилерам. Внедорожник можно найти в одном из столичных автосалонов марки. Его цена - 5 750 000 рублей.

Под капотом BAIC BJ60 установлен 2,0-литровый дизельный двигатель мощностью 163 л.с. Коробка передач - 8-ступенчатая автоматическая. Силовая установка работает по технологии "мягкого гибрида". К двигателю добавлен электромотор мощностью 10 кВт, который упрощает запуск дизеля.

Габариты внедорожника: 5040х1955х1925 мм, колесная база - 2820 мм. Полный привод реализован по схеме Part-Time.

Подвеска внедорожника полностью независимая. В салоне есть большой сенсорный экран мультимедийной системы и физические кнопки для самых востребованных функций.

