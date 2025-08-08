Временно остановлено движение машин через пункт пропуска «Адлер»

Пункт пропуска «Адлер» на границе с Абхазией временно не работает из-за потенциальной угрозы применения беспилотных летательных аппаратов в районе Сочи.

Временная остановка движения через автомобильный пункт пропуска «Адлер» на границе с Абхазией введена из-за угрозы атаки беспилотников на территорию Сочи, сообщает Росгранстрой в Telegram.

Точные сроки возобновления работы пункта пропуска пока не называются. Гражданам рекомендовано учитывать эту информацию при планировании поездок через границу.

КПП «Псоу» на границе Абхазии с Россией также закрыли из-за угрозы атак БПЛА.