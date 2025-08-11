В РФ продают кроссовер Volkswagen Tharu 2025 года выпуска

На одном из сайтов объявлений официальный дилер из Нижнего Новгорода выставил на продажу кроссовер Volkswagen Tharu 2025 года выпуска. По заявлению продавца, машина находится в ближайшей поставке и на нее будет распространяться два года сервисной поддержки.

© Российская Газета

Судя по указанному в карточке объявления VIN-коду, автомобиль выпущен для рынка КНР и имеет достаточно богатое оснащение, в которое входит: светодиодная оптика, панорамная крыша, подключаемый полный привод, адаптивный круиз-контроль и бесключевой доступ.

Под капотом кроссовера скрывается 1,5-литровый турбомотор мощностью 160 лошадиных сил, который агрегатируется 7-ступенчатой роботизированной КПП DSG.

Стоимость Tharu составляет 3,5 млн рублей и сопоставима с ценой нового Chery Tiggo 8.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в РФ начались продажи Dongfeng Huge.