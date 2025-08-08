Россиянин выставил на продажу редкий ВАЗ-2103 с итальянскими деталями

В России выставлен на продажу редчайший ранний седан ВАЗ-2103 с компонентами итальянского производства.

Об этом сообщает «Журнал Авто.ру».

«В Новосибирске продаётся ВАЗ-2103, который продавец оценил в 5 миллионов рублей. Цена объясняется проведённой тщательной реставрацией и редкостью конкретной модификации. Это «трёшка» первого года выпуска с рядом характерных особенностей», — отмечается в публикации.

Автомобиль выпущен на первом году производства этой модели — в 1972-м. В нем с завода установлен интерьер от ВАЗ-2101 из-за нехватки компонентов для 2103. Также в машине много компонентов итальянских фирм, что характерно для «Жигулей» раннего выпуска, и передняя панель кузова без вентиляционных прорезей. Также у ранней «тройки» отсутствует обивка багажника. Заявленный пробег — 100 тыс. км. Седан снабжен двигателем 1.5 мощностью 73 л.с. и четырехступенчатой механической коробкой передач.