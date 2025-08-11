В России вдвое увеличили срок службы редуктора тракторов

Инженеры Донецкого государственного технического университета провели модернизацию бортового редуктора переднего моста российских тракторов, что позволило значительно увеличить срок его службы.

© Ferra.ru

Работа началась в рамках программы импортозамещения, когда в стране наладили производство тракторов по канадской лицензии. В ходе анализа выяснилось, что оригинальные редукторы недостаточно прочны для эксплуатации в российских условиях.

Специалисты изменили форму некоторых ключевых элементов механизма и заменили материал их изготовления. Благодаря этому запас прочности вырос в 1,76 раза, а общий ресурс агрегата увеличился примерно вдвое.

Опытный образец трактора с обновленными деталями прошел испытания в поле с различными видами прицепного и навесного оборудования. Дополнительно его проверят на специализированных трассах с искусственными препятствиями.