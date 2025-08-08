Geely Cityray после рестайлинга удивил ценами и названиями версий

Автомобиль претерпел заметные изменения как снаружи, так и внутри. Спереди появилась уменьшенная решётка радиатора с горизонтальными ламелями и новые трапециевидные фары, объединённые световой полосой.

Габариты кроссовера остались прежними: длина — 4 549 миллиметров, ширина — 1 865 миллиметров, высота — 1 650 миллиметров.

В салоне главным новшеством стал огромный горизонтальный центральный сенсорный экран размером 14,6 дюйма, работающий на операционной системе Flyme Auto (без поддержки Apple CarPlay и Android Auto). Центральная консоль была переработана, а селектор коробки передач стал компактнее.

Технически модель осталась прежней: под капотом стоит полуторалитровый бензиновый двигатель объёмом мощностью 181 лошадиная сила и крутящим моментом 290 ньютон-метров, с ним в паре работает семиступенчатая роботизированная коробка передач. Привод исключительно передний.

Главной особенностью предложения на китайском рынке стали необычно романтичные названия четырёх комплектаций и их цены. Базовая версия Joy («Радость») стоит 91 900 юаней (примерно 1 миллион рублей) и включает 17-дюймовые колесные диски, фронтальные подушки безопасности, камеру заднего вида, круиз-контроль, люк и четыре динамика.

В комплектацию Yearning («Тоска) за 97 900 юаней (около 1,1 миллиона рублей) входят, помимо перечисленного в базовом исполнении, 18-дюймовые диски, боковые подушки, систему кругового обзора, бесключевой доступ, обогрев зеркал, электропривод сиденья водителя и 8 динамиков.

Версия Beauty («Красота») за 105 900 юаней (примерно 1,17 миллиона рублей) расширена шторками безопасности, адаптивным круиз-контролем, автоматическим дальним светом, датчиком дождя, электроприводом сиденья пассажира и обогревом передних сидений.

Топовая комплектация Love («Любовь») за 112 900 юаней (около 1,25 миллиона рублей) получила 19-дюймовые диски, спортивный обвес, расширенный пакет ассистентов (включая помощь при открытии двери и смене полосы), вентиляцию передних сидений, память настроек сиденья водителя и подлокотник для задних пассажиров.