"Автоваз" не ожидает роста продаж в ближайшие два месяца

"Автоваз" не ожидает резкого роста продаж автомобилей на фоне общего спада рынка в России.

Об этом сказал журналистам президент автозавода Максим Соколов в кулуарах заседания комиссии Госсовета по направлению "Промышленность", которое состоялось в Тольятти.

"Пока мы видим, что рынок идет по пессимистичной траектории. <…> Говорить о том, что в ближайшие два месяца будет какой-то рывок с точки зрения продаж, наверное, было бы излишне оптимистично", - сказал Соколов.

По мнению главы "Автоваза", на состояние рынка влияет количество предложений китайских автопроизводителей. Он выразил надежду на то, что рынок будет "раскачиваться по мере снижения ключевой ставки", при этом "период инертности может быть очень большой".

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов в ходе рабочей встречи с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, которая состоялась перед заседанием комиссии Госсовета, заявил о том, что ведомство изыщет 10 млрд рублей для дополнительной поддержки льготного автокредитования. Он выразил надежду на то, что мера поможет отечественным автопроизводителям.

Ранее "Автоваз" сообщил о вероятности перевода предприятия на 4-дневную рабочую неделю с конца сентября. В настоящее время работники завода находятся в плановом корпоративном отпуске, который продлится до 17 августа.

Федорищев на встрече с Алихановым сообщил о готовящихся мероприятиях по поддержке работников предприятия. Он заверил, что трудоустройство не потеряет ни один сотрудник, "даже если будет принято решение передислоцироваться на другое предприятие". Федорищев сообщил, что подготовлено предложение в адрес правительства РФ, Минпромторга и Минтруда о поддержке предприятия в части занятости сотрудников.