Представлена очень экономичная версия "Транспортера"

Volkswagen анонсировал плагин-гибридный фургон Transporter eHybrid

© За рулем

Volkswagen запустил в производство новый плагин-гибридный фургон Transporter eHybrid, который может проехать до 54 километров, используя только электрическую тягу.

Это достижение стало возможным благодаря гибридной силовой установке, в которой объединены 2,5-литровый бензиновый двигатель и электродвигатель мощностью 150 л.с., что в сумме дает 233 л.с.

Мощность передается на передние колеса через бесступенчатую трансмиссию CVT. В фургоне установлен аккумулятор емкостью 16,5 кВт∙ч, который позволяет ему передвигаться на короткие расстояния без запуска двигателя внутреннего сгорания.

Кроме того, он способен буксировать прицеп весом до 2300 кг. Разгон до 100 км/ч осуществляется за 11 секунд.

Модель будет доступна в пяти различных исполнениях, включая базовый Transporter и более дорогие версии Style и PanAmericana. Поставки в страны Европы планируются на 2026 год, а предварительные заказы уже открыты по стартовой цене от 46 690 евро (примерно 4,3 млн рублей).