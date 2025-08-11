В Новосибирске продают уникальный Talbot-Matra Rancho 1988 года

В Новосибирске на продажу выставлен редкий французский автомобиль Talbot-Matra Rancho, выпущенный в 1988 году. Его стоимость составляет 265 тысяч рублей. Объявление было опубликовано на сайте Drom.ru.

Этот автомобиль считается одним из первых паркетников в истории. Он оснащен бензиновым двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 100 л. с., а также механической коробкой передач. За почти 40 лет эксплуатации авто проехало всего 77 тысяч километров.

Продавец сообщает, что Talbot Rancho, также известный как Matra Rancho, был в России с 1995 года, ранее имел советские номера и прошел последний техосмотр в 2002 году. Автомобиль находился в закрытом городе и сменил лишь двух владельцев. Все документы на машину в порядке. Салон выполнен из коричневой кожи и имеет клетчатый узор. Авто в рабочем состоянии, но для полноценной эксплуатации требуется проверка технических жидкостей.