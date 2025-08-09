Автовладельцам напомнили об увеличении госпошлины с 1 сентября

Доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Любовь Хрустова заявила, что ряд государственных пошлин для автовладельцев изменится с 1 сентября. Об этом она сообщила в беседе с агентством «Прайм».

Хрустова уточнила, что почти во всех случаях тарифы вырастут вдвое. В частности, выдача водительского удостоверения обойдется в четыре тысячи вместо двух тысяч рублей, права нового образца будут стоить шесть тысяч вместо трех тысяч рублей. Международные права будут стоить 3,2 тысячи рублей вместо 1,6 тысячи рублей.

