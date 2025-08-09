Zacoe представил Stage 2 комплект для Lamborghini Revuelto

В начале этого года команда Zacoe представила эффектный обвес для Lamborghini Revuelto, сделав и без того выдающийся итальянский суперкар достойным шильдика SVJ. Но на этом тюнер не остановился.

© Carakoom

К августу они подготовили ещё один, гораздо более широкий обвес, который поднял дизайн на новый уровень и сделал новейший Lamborghini ещё больше похожим на машину Бэтмена.

Новая версия, получившая название Stage Two, развивает идеи предыдущего обвеса, сохранив многие оригинальные элементы. По словам Zacoe, владельцы первой версии комплекта смогут без проблем перейти на широкофюзеляжную конфигурацию, добавив автомобилю ещё больше зрелищности, не начиная переделку с нуля.

Все детали выполнены из карбона. Спереди появились новый капот, сплиттер и аэродинамические «клинки». Особое внимание привлекают расширенные передние крылья с крупными прорезями и вентиляционными отверстиями.

При этом сверлить кузов не придётся — новые крылья устанавливаются вместо штатных, а не поверх них, как это бывает у более дешёвых решений.

Сзади история похожая: полностью новые крылья стали заметно шире оригинальных, также получили прорези и позволили поставить ещё более широкие колёса.

В составе пакета — крупное антикрыло на стойках «swan neck», новая крышка двигателя с массивным воздухозаборником и доработанный диффузор.

Помимо визуальных изменений, Zacoe в сотрудничестве с Fi Exhaust разработала для Revuelto уникальную выпускную систему с 3D-печатными насадками. Она не только подчёркивает агрессивный стиль автомобиля, но и улучшает его звучание и характеристики.

Цена комплекта Stage Two пока не раскрыта. Для сравнения: широкий обвес Zacoe для McLaren 720S стоит почти 50 000 долларов (около 4 млн рублей по текущему курсу). С учётом более высокой эксклюзивности Revuelto и сложного дизайна, этот комплект, вероятно, будет ещё дороже.