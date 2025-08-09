Audi готова перенести производство в США

Руководство компании Audi рассматривает возможность открытия первого завода в США. Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на свои источники. Такой шаг позволит автопроизводителю избежать американских пошлин. Как известно, тарифы на ввоз товаров из ЕС были установлены на уровне 15%, а для автомобилей из Мексики, где у компании есть завод, до 25%.

