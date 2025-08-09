Audi готова перенести производство в США
Руководство компании Audi рассматривает возможность открытия первого завода в США. Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на свои источники. Такой шаг позволит автопроизводителю избежать американских пошлин. Как известно, тарифы на ввоз товаров из ЕС были установлены на уровне 15%, а для автомобилей из Мексики, где у компании есть завод, до 25%.
«Добрым словом и пошлиной вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом, — отмечает экономист, доцент РАНХиГС Сергей Хестанов. — По-видимому, некоторая часть зарубежного бизнеса явно готова перенести производство в США. Возможно, это и есть часть плана президента Трампа, связанного с энергичным тарифным регулированием».