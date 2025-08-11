Lexus GX получил новую версию с улучшенными внедорожными возможностями

Vossen представил пакет доработок для внедорожника Lexus GX 550 Overtrail+

Внедорожник Lexus GX 550 Overtrail+ был модернизирован благодаря пакету тюнинга от компании Vossen, что сделало его внешность более агрессивной.

Также были улучшены его внедорожные свойства. Важной составляющей тюнинга стали новые 17-дюймовые диски HFX-1 черного цвета, специально разработанные для увеличенных нагрузок на бездорожье.

На эти диски была установлена высокопрофильная внедорожная резина. Дополнительное освещение появилось в нижней части бампера, а над лобовым стеклом размещена светодиодная люстра.

В техническом плане изменений не произошло: под капотом установлен 3,4-литровый V6 с двойным турбонаддувом мощностью 349 л.с., который работает в паре с 10-ступенчатой трансмиссией и системой полного привода.