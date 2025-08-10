Очередь к Крымскому мосту выросла до 1130 машин

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани на ручной досмотр ожидают 1 130 автомобилей, а время ожидания превышает три часа.

Более 1 тыс. автомобилей собрались в очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани, передает ТАСС. По информации оперативного телеграм-канала, на 08:00 по московскому времени в очереди на ручной досмотр находилось 1130 транспортных средств.

В сообщении уточняется, что водителям приходится ждать прохождения контроля более трех часов. При этом на противоположной стороне, со стороны Керчи, заторов не наблюдается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, у Крымского моста застряли более 2,3 тыс. автомобилей. Ранее у Крымского моста образовалась очередь из более 1,2 тыс. машин. Пробка из автомобилей у Крымского моста растянулась на восемь километров.