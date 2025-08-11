Штрафы за шумные автомобили ночью могут вырасти в 10 раз

Штрафы за эксплуатацию транспортных средств, нарушающих нормы шума в ночное время, могут увеличиться с 500 до 5 тысяч рублей. Соответствующий законопроект дорабатывается ко второму чтению в Госдуме, сообщил РИА Новости депутат Сергей Колунов.

© Газета.Ru

«Речь об ужесточении наказания для тех, кто нарушает покой граждан, не дает спать по ночам», — подчеркнул парламентарий.

Документ также предусматривает задержание автомобилей с модифицированными глушителями и фиксацию нарушений шумомерами, совмещенными с видеокамерами.

Регионы получат право повышать штрафы до 30 тысяч рублей. Для контроля будет использоваться сертифицированный комплекс «Эфир», способный измерять уровень шума.

В середине июня о повышении штрафов за шумные авто в ночное время предупреждал Егор Васильев.

В августе 2024 года депутат Государственной думы Султан Хамзаев выступил с предложением разрешить полицейским в одностороннем порядке аннулировать регистрацию слишком шумных автомобилей. По его словам, выявлять такие машины можно с помощью специальных приборов.

