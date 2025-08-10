Новая Toyota дешевле Lada: в РФ начались продажи Camry XV40 в идеале

"Российской газете" в рамках мониторинга классифайдов удалось обнаружить в продаже практически новый седан Toyota Camry (XV40) 2010 года выпуска. И за 15 лет на машине наездили только 15,5 тысяч километров.

"Это пoчти музейный экспoнат, живoй экзeмпляр япoнской классики", - пишет об автомобиле владелец, который также сообщил, что автомобиль был приобретен на юбилей.

Авто не эксплуатировался, "потому что в семье были другие автомобили", и хранился в сухом, теплом подземном паркинге.

Camry XV40 оснащена надежнейшим атмосферником объемом 2,4 литра в связке с классическим "автоматом".

"Это та самая Саmry, которая едет, как танк, и не просит ничего взамен, кроме бензина и ласки", - характеризует свой автомобиль продавец.

Цена - 2,5 млн рублей. Для сравнения, стоимость Lada Aura в базовой версии стартует от 2,6 млн рублей, если не учитывать действующие акции.