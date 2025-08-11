США грозит заполонить своими авто Англию и Японию

Дональд Трамп стремится увеличить количество американских внедорожников на дорогах Токио и Лондона. Он часто критикует Японию и европейские страны за то, что они не проявляют интереса к покупке автомобилей из США, хотя сами ежегодно экспортируют в страну большое количество машин.

По данным агентства Reuters, в Японии, где на рынке доминируют компактные кейкары, в 2024 году было реализовано всего 570 автомобилей Chevrolet, 450 Cadillac и 120 Dodge. Ford покинул рынок еще в 2016 году, а среди американских брендов успеха добилась только Tesla, в основном благодаря популярности своих компактных электромобилей.

Аналогичная ситуация наблюдается и в Европе. Продажи Ford упали с 1,26 миллиона машин в 2005 году до 426 тысяч в 2024 году, а General Motors реализовала всего 1514 электромобилей Cadillac Lyriq. Многие покупатели в Японии и Великобритании считают большие пикапы Ford F-150 или громоздкие Cadillac Escalade неудобными и непрактичными для использования в городских условиях.

Эксперты отмечают, что автопроизводители из США часто игнорируют особенности зарубежных рынков. Их продукция создана для широких дорог и просторных трасс, поэтому управление ими может быть в условиях узких пространств маленьких европейских и японских городов. Еще одна проблема - расположение руля с левой стороны, что усложняет вождение в странах с левосторонним движением.

Однако есть и исключения. Например, Jeep Wrangler стал популярен в Японии благодаря версии с правым рулем и относительно компактным размерам.

Президент Дональд Трамп, вероятно, предпримет попытку стимулировать экспорт посредством снижения тарифов. Тем не менее, эксперты акцентируют внимание на необходимости адаптации производственных моделей Детройта к требованиям международных рынков, что, по всей видимости, не было должным образом доведено до главы государства.

