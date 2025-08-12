В РФ продают VW Tiguan в идеальном состоянии

В Москве "РГ" обнаружила в продаже "капсулу времени" - кроссовер Volkswagen Tiguan 2011 года выпуска и пробегом 9,1 тысячи километров. Автомобиль хорошо укомплектован и оснащён системой полного привода, а цена - ниже, чем у седана Lada Aura.

Кроссовер окрашен в чёрный цвет и укомплектован бензиновым мотором 2,0 (170 л.с.), классическим "автоматом" Aisin и системой полного привода 4Motion.

Из недостатков - мелкие царапины на лакокрасочном покрытии, в остальном авто в идеале.

Салон тканевый, из опций есть подогревы, климат-контроль, ЭСП, электрозеркала, штатная магнитола, два комплекта оригинальных колёс на "литье".

Владелец оценил "Тигуан" в отлично состоянии в 2,1 млн рублей.

Ранее "РГ" рассказывала о 10-летнем Tiguan с пробегом 5,3 тысячи км, за который назначили цену 2,38 млн рублей.