Мастера Омского ретроклуба реанимировали десятки уникальных автомобилей

По случаю своего 25-летнего юбилея Омский ретроклуб устроил выставку раритетных машин. Некоторые экземпляры восстановлены буквально из груды железа. Чтобы вдохнуть жизнь в металлолом, мастерам-энтузиастам потребовались не только опыт, терпение, но и огромное желание. Зато какой эффект!

© Российская Газета

На площади парка имени 30-летия ВЛКСМ красуется белоснежный Додж М Виктори 1928 года выпуска. По словам мастера - это единственный в России экземпляр.

"В мире сохранилось всего четыре таких автомобиля. Один у меня, еще один - в музее Николая Рериха (Индия), и два - в Америке", - утверждает военный пенсионер Михаил Засорин.

Рядом с черным Додж Д 13 (1939 год) красуется Опель Адмирал (1938 год). Тоже единственный в России. В свое время в Германии их выпустили всего 49 штук. Готовясь к войне, немцы перестали собирать гражданские машины и переориентировались на военную технику. Всего Михаил Засорин восстановил 25 раритетов. И Опель Адмирал попал к нему в самом удручающем состоянии.

"13 лет автомобиль простоял на улице в разобранном состоянии. А там, где находился двигатель, вырос трехметровый клен, который пришлось пилить", - вспоминает мастер.

Теперь машина выглядит, как новая, исправно работает. И, как и другие выставочные экземпляры, стоит на учете в ГИБДД. Сейчас он завершает реанимацию "Победы" (1953 года). А на очереди новый раритет - БМВ (1948). Автомобилю тоже не повезло. Простояв в гараже с дырявой крышей два десятка лет, он насквозь проржавел. И владелец решил сделать широкий жест: подарить неликвид автомобильному умельцу.

Еще три раритетные "Победы" на счету одного из основателей ретроклуба Николая Кутенева.

Молодые мастера шлифуют мастерство на восстановлении машин более поздних поколений. Здесь и иномарки, и отечественные авто. Вот целая линейка автомобилей "Волга". А Никита Александров вообще собрал гибрид из деталей машин 1955-83 годов выпуска. Самоделка со свойствами "Газели" тоже на ходу.

А вот знаменитый ГАЗ 67 Б (1953 год). От машины, когда ее вязли в работу, также оставались "рожки, да ножки". А теперь - красавец, хоть сейчас на парад.

- Это фордовская модель, разработанная в 1936 году. Но потом линию продали Советскому Союзу. И машина выпускалась в нашей стране с 1942 по 1953 год. Вот видите, надпись на эмблеме "Автозавод имени Молотова", - рассказывает участник военно-патриотического клуба, названного в честь героического соединения "225 Автобатальон", Александр Иванов.

Мастер тоже не стоит на месте, и восстанавливает еще три уникальные машины, которые можно будет увидеть на следующих выставках.

Справка "РГ"

"Клуб автомотостарины "Ретромобиль" основан в Омске в августе 2000 года. С тех пор постоянно участвует в городских парадах, в честь Дня Победы, Дней флага России, города, автомобилиста, пограничника, космонавтики, а также Ночи музеев. Раритетные машины охотно снимают в исторических фильмах омские кинематографисты. Их можно увидеть на международных и региональных фестивалях. Они украшают колонны многочисленных ралли и автопробегов. Регулярно участвуют не только в городских, но и сельских праздниках.