GM и Hyundai запускают совместное автомобильное производство

General Motors и Hyundai Motor объявили о совместной разработке и выпуске пяти новых моделей автомобилей. Это решение принято на фоне усиления конкуренции с китайскими автопроизводителями.

Цель партнёрства — снизить расходы и укрепить позиции на важных зарубежных рынках. Четыре модели из пяти — компактный внедорожник, легковой автомобиль, пикап и пикап среднего размера — предназначены для рынков Центральной и Южной Америки. Они получат бензиновые и гибридные двигатели. Производство стартует в 2028 году. Ожидается, что на полной мощности компании смогут выпускать не менее 800 тысяч таких автомобилей ежегодно.

Кроме того, GM и Hyundai совместно разработают электрический коммерческий фургон для рынка США, его выпуск также начнётся не раньше 2028 года.

«Наше объединённое присутствие в Северной и Южной Америке помогает нам эффективнее предлагать нашим клиентам больше того, что им нужно — красивые, высококачественные, безопасные автомобили с технологиями, которые они ценят», — заявил президент и генеральный директор Hyundai Motor Company Хосе Муньос.

Для Hyundai это первое крупное партнёрство в области совместной разработки автомобилей. Аналитики отмечают, что давление со стороны китайских конкурентов, предлагающих дешёвые и технологичные электромобили, вынуждает традиционных автопроизводителей искать подобные союзы.

Некоторые эксперты, однако, сомневаются, что новый альянс сможет быстро превзойти китайцев на рынке Южной Америки, где те уже лидируют по доступности электромобилей. Соглашение для GM называют логичным шагом после отмены в 2023 году совместного с Honda проекта по созданию бюджетных электромобилей стоимостью 5 миллиардов долларов.